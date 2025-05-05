Основатель бренда INNORTO открыл эндаумент в екатеринбургской гимназии №9

Основатель бренда INNORTO Дмитрий Баканев инициировал открытие эндаумента (целевой капитал, сформированный за счет пожертвований) в гимназии №9 Екатеринбурга и внес первое значимое дарение. К нему присоединился сооснователь «Рыбаков Фонда» Игорь Рыбаков и еще более 20 сподвижников.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Лопатин Фото: Василий Лопатин

«Когда я попал в экосистему Рыбакова, то вспомнил, что я сам очень сильно про образование. Несмотря на то, что у меня достаточно низкий старт в жизни, я испытал, что значит среда в образовании: сначала попал в сильную школу со сформированной средой, после поступил на физтех, где тоже было мощное сообщество. Сейчас мне хочется самому влиять на образование», — пояснил Дмитрий Баканев.

Гимназия №9 — одной из старейших образовательных учреждений Екатеринбурга, основанная в 1861 году как Екатеринбургская мужская гимназия Его Императорского Величества Александра II. В годы советской власти в этом здании разместилась школа №9, многие выпускники которой стали известными учеными, врачами, журналистами, бизнесменами, архитекторами.

По словам Дмитрия Баканева, цель эндаумента — формирование в школе единой среды, объединение выпускников гимназии и создание преемственности поколений. «В рамках проекта каждый выпускник сможет отблагодарить школу посильной денежной суммой, тогда школа превратится в единое сообщество, — пояснил он. — В отличие от обычных пожертвований вклад в эндаумент нельзя уменьшит или изъять. Всеми инвестициями будет заведовать наблюдательный совет, а средства направляться на развитие гимназии».

Среди основных статей расходов эндаумента:

Помощь талантливым учащимся из необеспеченных семей (участие в олимпиадах, выезды на конкурсы, покупка техники для обучения);

Финансовая поддержка учителей, которые большую часть жизни проработали в гимназии;

Цифровизация образования (покупка современного оснащения для школьных кабинетов).

Для Дмитрия Баканева участие в развитии гимназии №9 — начало благотворительной деятельности. В будущем предприниматель планирует и дальше влиять на образование в стране — быть меценатом и развиваться в этой области.

«Благотворительность в сфере образования переживает трансформацию. Если раньше помощь сводилась к строительству школ и закупке учебников, то теперь в фокусе цифровизация, поддержка талантов и создание образовательного сообщества. В ближайшие годы в приоритете будут долгосрочные программы. Возможно, именно такой способ поддержки образования как создание эндаумента в будущем откроет для страны новые таланты и прорывные решения», — добавил Дмитрий Баканев.

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