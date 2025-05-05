Посол РФ: японские власти «страдают от исторической амнезии»

Посол РФ в Японии Николай Ноздрев раскритиковал позицию японских властей, настаивающих на принадлежности их стране южной части Курильских островов. По мнению дипломата, японский политический истеблишмент страдает от «исторической амнезии».

«Подобная позиция свидетельствует об исторической амнезии японского политистеблишмента и его упрямом нежелании принять общепризнанные итоги Второй мировой войны, согласно которым южные Курильские острова принадлежат нашей стране на законных основаниях, закрепленных в том числе в Уставе ООН»,— сказал ТАСС господин Ноздрев.

Он считает, что подход Японии «проистекает из неготовности объективно посмотреть на ошибки собственного милитаристского прошлого». Посол добавил, что японские власти взяли курс на ремилитаризацию и наращивают госрасходы на оборону. Николай Ноздрев утверждает, что это свидетельствует о планах Японии «изменить внешнеполитический вектор, отойдя от принципов пацифистского государства».

Япония оспаривает суверенитет России над островами Южной Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи). В 2021 году тогдашний премьер Японии Ёсихидэ Суга сказал, что вопрос принадлежности островов можно решить на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Согласно ей, Москва может рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора.

После того как Япония присоединилась к антироссийским санкциям в марте 2022 года, Россия отказалась от переговоров о статусе Курильских островов и заключения мирного договора. В 2023 году Япония назвала Южные Курилы незаконно оккупированными. Кремль считает, что японские власти придерживаются недружественной позиции в отношении РФ.