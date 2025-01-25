Песков заявил о выраженной недружественной позиции Японии к России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что японские власти придерживаются недружественной позиции в отношении России. Так он прокомментировал заявление премьер-министра Японии Сигэру Исиба о планах продолжить решение территориального вопроса и заключить мирный договор с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господина Пескова спросили, поступали ли официальные сигналы из Токио о готовности к восстановлению отношений с Москвой и обсуждению договора. В ответ пресс-секретарь отметил, что политика Токио в отношении Москвы остается откровенно недружественной.

«Япония занимает ярко выраженную недружественную позицию в отношении нашей страны»,— сказал господин Песков (цитата по ТАСС).

Господин Исиба заявил о намерении вернуться к обсуждению мирного договора с Россией во время выступления с программной речью перед парламентом, 24 января. Аналогичную позицию он высказывал в конце ноября 2024 года. Тогда господин Песков назвал мирный договор сложным вопросом из-за поддержки Токио «недружественной линии» Запада.

Россия отказалась от переговоров о статусе Курильских островов и заключении мирного договора после того, как Япония присоединилась к антироссийским санкциям в марте 2022 года. Также был отменен безвизовый режим для японцев, посещавших Курилы. В 2023 году Япония впервые с 2003-го назвала Южные Курилы «незаконно оккупированными».