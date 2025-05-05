Силы ПВО сбили 26 БПЛА над тремя российскими регионами

В период с 23:00 мск 4 мая до 2:30 5 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны. По его данным, 17 БПЛА сбили над территорией Брянской области, пять БПЛА — над Калужской областью, еще четыре — над Московским регионом.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что по два дрона уничтожено нал Перемышльском районом и на окраине Калуги, еще один — в Дзержинском районе. По его словам, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в регионе тоже никто не пострадал. Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что силы ПВО отразили атаку четырех БПЛА в Подольске, также обошлось без жертв.