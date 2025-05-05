В Приамурье в январе-марте отмечен рост оборота фальшивых купюр

За первый квартал 2025 года в банковской системе Амурской области обнаружено 16 фальшивых российских банкнот, что в четыре раза превышает их количество за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба отделения Банка России по Амурской области.

«Проверять подлинность любой купюры нужно как минимум по четырем признакам. К примеру, на ощупь можно почувствовать рельефность надписи «Билет Банка России» и меток для людей с ослабленным зрением. Проверка на просвет поможет увидеть водяные знаки, защитную нить, а также микроскопические отверстия на купюре»,— приводятся в сообщении рекомендации начальника отдела наличного денежного обращения и кассовых операций отделения Банка России по Амурской области Алексея Резникова.

Как отмечается, в основном, кассиры банков выявляли денежные знаки крупных номиналов. Наибольшую долю среди подделок составили пятитысячные банкноты — таких выявлено 14. Также обнаружены две банкноты номиналом 100 руб.

Анна Яшина, Благовещенск