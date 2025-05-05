Посол в Москве: Пакистан в контакте с РФ поиску решения конфликта с Индией

Посол Пакистана в Москве Мухаммад Халид Джамали заявил, что страна находится в постоянном контакте с Россией по вопросу урегулирования конфликта между Пакистаном и Индией. Об этом он сообщил в разговоре с ТАСС. По его словам, консультации с РФ происходят регулярно.

«Мы уже на связи с МИД России. С момента последней встречи между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Астане в прошлом году у нас было много обменов визитами. ...Только за последний месяц у нас было по крайней мере четыре визита высокого уровня из России в Пакистан и из Пакистана в Россию соответственно»,— отметил господин Джамали.

Вчера, 4 мая, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по инициативе пакистанской стороны созвонился с коллегой Мухаммадом Исхак Даром. Тогда глава МИД РФ заявил, что Россия готова помочь в урегулировании конфликта между Индией и Пакистаном. 3 мая Сергей Лавров также провел телефонный разговор с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром.

Отношения между Пакистаном и Индией обострились после теракта в регионе Кашмир, который обе страны считают своей территорией. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов. Пакистан обвинения отвергает.

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