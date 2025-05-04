Двадцать шестой тур

И В Н П М O 1. «Краснодар» 27 18 7 2 54:21 61 2. «Зенит» 27 17 6 4 53:18 57 3. ЦСКА 27 15 7 5 42:19 52 4. «Спартак» 27 15 6 6 49:23 51 5. «Динамо» (М) 26 13 8 5 54:30 47 6. «Локомотив» 27 13 7 7 44:38 46 7. «Рубин» 27 11 6 10 35:40 39 8. «Ростов» 27 10 8 9 40:40 38 9. «Акрон» 27 9 5 13 34:47 32 10. «Крылья Советов» 26 8 6 12 32:40 30 11. «Динамо» (Мх) 27 6 9 12 25:32 27 12. «Химки» 27 5 10 12 31:48 25 13. «Ахмат» 27 4 12 11 24:41 24 14. «Нижний Новгород» 27 6 5 16 21:49 23 15. «Оренбург» 27 4 6 17 24:49 18 16. «Факел» 27 2 10 15 12:39 16