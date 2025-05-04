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Коммерсантъ FM
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Двадцать шестой тур

«Акрон»—«Динамо» (Мх) 1:0

Дзюба, 74

«Локомотив»—«Оренбург» 1:1

Пиняев, 57 — Татаев, 66. Удаление: Тимофеев («Локомотив»), 64 (2 ж. к.)

«Краснодар»—«Рубин» 2:1

Сперцян, 5 (пен.); Тормена, 40 — Рожков, 83

«Факел»—«Спартак» 0:0

Удаление: Литвинов («Спартак»), 25 (ф. п. н.)

«Ахмат»—ЦСКА 1:1

Самородов, 33 — Койта, 9

«Зенит»—«Пари Нижний Новгород» 2:1

Соболев, 54, 83 — Грулёв, 14

«Химки»—«Ростов» 1:1

Вера, 70 — Осипенко, 89

Турнирная таблица

ИВНПМO
1. «Краснодар»27187254:2161
2. «Зенит»27176453:1857
3. ЦСКА27157542:1952
4. «Спартак»27156649:2351
5. «Динамо» (М)26138554:3047
6. «Локомотив»27137744:3846
7. «Рубин»271161035:4039
8. «Ростов»27108940:4038
9. «Акрон»27951334:4732
10. «Крылья Советов»26861232:4030
11. «Динамо» (Мх)27691225:3227
12. «Химки»275101231:4825
13. «Ахмат»274121124:4124
14. «Нижний Новгород»27651621:4923
15. «Оренбург»27461724:4918
16. «Факел»272101512:3916

Матч «Крылья Советов»—«Динамо» пройдет сегодня.

  • Газета «Коммерсантъ» №79/П от 05.05.2025, стр. 8

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