Двадцать шестой тур
«Акрон»—«Динамо» (Мх) 1:0
Дзюба, 74
«Локомотив»—«Оренбург» 1:1
Пиняев, 57 — Татаев, 66. Удаление: Тимофеев («Локомотив»), 64 (2 ж. к.)
«Краснодар»—«Рубин» 2:1
Сперцян, 5 (пен.); Тормена, 40 — Рожков, 83
«Факел»—«Спартак» 0:0
Удаление: Литвинов («Спартак»), 25 (ф. п. н.)
«Ахмат»—ЦСКА 1:1
Самородов, 33 — Койта, 9
«Зенит»—«Пари Нижний Новгород» 2:1
Соболев, 54, 83 — Грулёв, 14
«Химки»—«Ростов» 1:1
Вера, 70 — Осипенко, 89
Турнирная таблица
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Матч «Крылья Советов»—«Динамо» пройдет сегодня.