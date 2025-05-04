Дубль Соболева принес «Зениту» победу над «Пари НН» в матче 27-го тура РПЛ

Петербургский «Зенит» обыграл нижегородский ФК «Пари НН» на своем поле. Матч 27-го тура РПЛ закончился со счетом 2:1, сине-бело-голубые по-прежнему остаются на втором месте в турнирной таблице после «Краснодара», от первого места их отделяют 4 очка.

Счет на 14-й минуте открыл форвард «Пари НН» Вячеслав Грулев. Сравнять счет на 54-й минуте удалось зенитовцу Александру Соболеву. Под конец матча господин Соболев смог оформить дубль, таким образом обеспечив победу своему клубу.

«Зенит» с 57 очками остается на втором месте в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» (23) занимает 14-ю строчку.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ФК «Зенит» победил дома ЦСКА в первом матче финала «Пути РПЛ» Кубка России.

Дарья Астанина