Бросились под «Трактор»

В полуфинале play-off «Фонбет» Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» нанесло первое поражение «Трактору». В четвертом матче челябинцы уступили — 1:3, но по-прежнему сохраняют преимущество в серии — 3:1, которую теперь могут закрыть в следующей встрече на своей площадке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов (в центре)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов (в центре)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

После того как «Динамо» в равной борьбе проиграло два матча в Челябинске — 3:4 и 2:3, казалось, что еще ничего страшного для него не произошло. Четвертьфинальную серию с «Ак Барсом» москвичи и вовсе начали с двух домашних поражений, но тем не менее вытащили ее. И вроде третья встреча с «Трактором» складывалась в их пользу, ведь они быстро открыли счет, а в середине третьего периода повели — 2:1. Однако уральцы одержали очередную волевую победу — 3:2, которую выцарапали во втором овертайме усилиями своего лучшего бомбардира Максима Шабанова, поднявшегося с 15 очками на второе место по системе «гол плюс пас» в текущем play-off.

0:3 в противостоянии с таким «Трактором» уже было критической отметкой, и шансы «Динамо» на спасение упали практически до нуля.

А тут еще и лидер бело-голубых по результативности в нынешнем Кубке Гагарина Максим Комтуа выбыл из-за травмы. Правда, полуфинальная серия у него и так не задалась — харизматичный канадец не набрал ни одного балла, а показатель его полезности составил «минус шесть». Что-то пошло не так и у другого канадского легионера — Седрика Пакетта, которого главный тренер москвичей Алексей Кудашов даже усадил в запас по ходу третьего матча, а на четвертый он вообще не попал в заявку.

Неудивительно, что, оказавшись на грани вылета, динамовцы выглядели довольно скованно. Возможно, именно это не позволило им лучше распорядиться двойным большинством в дебюте, когда сразу на четыре минуты в штрафной бокс отправился Артем Блажиевский. Все угрозы носили прямолинейный характер, и голкипер Зак Фукале с ними справился. А когда Дилан Сикьюра вроде бы пробил его, шайба угодила в перекладину. Постепенно хозяева все же раскатились и начали переигрывать «Трактор», но их подводила реализация, и даже мастеровитый Никита Гусев не сумел использовать отличный момент, в одиночестве выехав на пятак. В первом периоде бело-голубые заметно перебросали соперника, и за 50 секунд до перерыва количество все-таки перешло в качество. Артем Швец-Роговой наудачу швырнул шайбу почти от левого борта в сторону ворот, и она залетела в сетку, по пути задев Блажиевского и немного изменив направление. Так что уже в третий раз именно «Динамо» забило первым.

Во второй двадцатиминутке «Трактор» по отработанному сценарию перевел игру к воротам Владислава Подъяпольского, и теперь ему пришлось изрядно потрудиться. Однако, пережив несколько крайне неприятных смен, москвичи наведались в чужую зону, и Артем Ильенко неожиданно зарядил под планку из правого круга вбрасывания. Да и его партнер Дмитрий Рашевский грамотно расположился перед Фукале. Хотя и такая ситуация, когда челябинцы уступали — 0:2— во втором периоде, уже была в серии. Другое дело, что сейчас они никак не могли размочить «сухого» Подъяпольского, отразившего только в этом отрезке 20 бросков, а еще 16 — заблокировали полевые игроки.

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У подопечных канадского специалиста Бенуа Гру оставался третий период, на старте которого один из самых результативных защитников play-off Григорий Дронов сократил разницу и догнал с пятью голами Блажиевского. Кроме того, Шабанов записал в свой актив 16-е очко. Потом гости создали еще ряд моментов. Александр Кадейкин — с передачи того же Дронова, Шабанов и Михаил Горюнов-Рольгизер бросали просто на убой с ближнего пятака, но им либо не хватало точности, либо Подъяпольский демонстрировал чудеса реакции. Зато трехкратный обладатель Кубка Гагарина еще в составе ЦСКА Антон Слепышев на опыте подкараулил отскок от Фукале и закинул шайбу в сетку. Челябинцы попытались выкрутиться и из столь сложного положения. Обстучали Подъяпольскому обе штанги, не говоря уже о самом вратаре, который в итоге совершил 44 сейва.

Матч черно-белые заканчивали в формате «шесть на пять» без Фукале, но «Динамо» выстояло и победило — 3:1. Впрочем, в серии с тем же счетом лидирует «Трактор». Пятый матч серии пройдет во вторник, 6 мая, в Челябинске.

Александр Ильин