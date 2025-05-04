Предполагаемому поджигателю квартиры на Социалистической избрали меру пресечения

Куйбышевский районный суд избрал меру пресечения Андрею Черкашину, обвиняемому в поджоге квартиры на Социалистической улице. Фигуранту дела теперь запрещено общаться со свидетелями, пользоваться интернетом, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как считает следствие, в ночь на 1 мая 2025 года обвиняемый поджег дверь квартиры в доме на Социалистической. Собственник жилья в тот момент находился внутри. После этого, говорится в материалах дела, Черкашин скрылся.

Материальный ущерб потерпевшему составил по меньшей мере 20 тыс. рублей. Андрей Черкашин стал фигурантом уголовного дела по ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества).

С учетом того, что обвиняемый признает вину, имеет жену и ребенка, прописку в Петербурге и не имеет судимостей, суд отказал следствию в аресте. Кроме того, речь идет о преступлении средней тяжести, а потерпевший готов к примирению.

Как писали городские СМИ, квартира принадлежит рэперу-иноагенту Оксимирону (настоящее имя — Мирон Федоров,— прим. ред). Тем не менее в полиции эту информацию опровергли.

Дарья Астанина