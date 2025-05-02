В полиции опровергли данные о поджоге квартиры иноагента Оксимирона в Петербурге

Петербургская полиция возбудила уголовное дело после поджога квартирной двери в одном из жилых домов на Социалистической улице. Информация о происшествии поступила в дежурные службы накануне, 1 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Признанный иностранным агентом в РФ российский рэпер Oxxxymiron (Оксимирон).

Фото: Давид Френкель, Коммерсантъ Признанный иностранным агентом в РФ российский рэпер Oxxxymiron (Оксимирон).

Фото: Давид Френкель, Коммерсантъ

Как уточнили в региональном ГУ МВД, в правоохранительные органы с заявлением о поджоге квартирной двери обратился 33-летний индивидуальный предприниматель, проживающий в доме 24 по Социалистической улице. Прибывшими на место полицейскими было установлено, что в ночь на 1 мая неизвестный совершил поджог входной двери квартиры на четвертом этаже.

Пострадавших в результате возгорания нет. Материальный ущерб владелец квартиры оценил в 20 тыс. рублей. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ (поджог). Приняты меры к розыску и задержанию поджигателя, уточнили в полиции.

При этом, по данным некоторых СМИ, в пострадавшей от поджога квартире до отъезда из России проживал признанный иноагентом в РФ рэпер Оксимирон. Информацию о том, что недвижимость принадлежит музыканту, источник «Ъ-СПб» в силовых ведомствах опроверг.

Андрей Цедрик