Охват аудитории финального дня Казанского марафона составил 14,1 млн человек

Общий охват аудитории в социальных сетях, СМИ и на телевидении СберПрайм Казанского марафона в заключительный день достиг 14,1 млн человек. Информация об этом опубликована в Telegram-канале события.

В этом году в Казанском марафоне участовали более 34,4 тыс. человек, что стало рекордом с момента его возрождения в 2015 году. В прошлом году марафон привлек 28 тыс. человек.

Победителем марафона стал легкоатлет Дмитрий Неделин, который преодолел дистанцию 42,2 км за 2 часа 9 минут 38 секунд. Ему не хватило всего 31 секунды до установления рекорда России.

Влас Северин