В Казанском марафоне приняли участие более 34,4 тыс. спортсменов

В Казани завершился «Казанский марафон», в нем приняли участие чуть более 34,4 тыс. спортсменов. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Во второй день на дистанцию 21,1 км вышли 9 тыс. человек, а на марафонскую дистанцию 42,2 км — еще столько же, уточняет «Татар-информ».

В первый день марафона на забег 3 км вышли 7 тыс. человек, а на 10 км — 10 тыс. В пятницу в детских забегах участвовали 2,6 тыс. юных спортсменов. Общая аудитория марафона составила 35 тыс. участников, что стало рекордом с момента возрождения мероприятия в 2015 г. В прошлом году в марафоне приняли участие 28 тыс. человек.

Легкоатлет Дмитрий Неделин стал победителем марафона, преодолев дистанцию 42,2 км за 2 часа 9 минут 38 секунд. Ему не хватило 31 секунды до рекорда России.

Влас Северин