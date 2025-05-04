Житель Белгородской области пострадал при детонации мины «колокольчик»

В селе Беловское Белгородского района мирный житель получил осколочные ранения лица, предплечья и ноги после взрыва противопехотной мины «колокольчик». Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам господина Гладкова, мужчина косил траву на своем участке и заметил подозрительный предмет. Когда он наклонился, чтобы рассмотреть находку, произошел взрыв. Пострадавшего экстренно доставили в областную клиническую больницу, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия продолжают работу оперативные службы региона для выяснения всех обстоятельств инцидента. Губернатор также напомнил о недавнем случае с мальчиком из села Таврово, который пострадал, играя с миной дома.

Как добавил Александр Гладков, за прошедшие сутки вооруженные силы Украины атаковали территорию Белгородской области с помощью 72 беспилотников, из которых 20 были сбиты. В конце марта в результате детонации мины «колокольчик» погиб житель Курской области, сообщал врио губернатора Александр Хинштейн.