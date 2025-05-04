Губернатор Кубани рассказал, как регион готовится отметить 80-летие Победы

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своих соцсетях рассказал, как Кубань готовится отмечать 80-летие Великой Победы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Наумова Фото: Telegram-канал Евгения Наумова

Как отметил губернатор, города и станицы края украшены праздничной атрибутикой, а на главных площадях установлены инсталляции и арт-объекты, на улицах развеваются флаги.

«Этот день объединяет целые поколения, и мы с благодарностью вспоминаем тех, кто отстоял свободу и независимость нашей родины», — написал Вениамин Кондратьев в соцсетях.

В Краснодаре на пяти мемориальных комплексах в честь 80-летия Великой Победы включили художественную подсветку. По словам главы города Евгения Наумова, подсветка мемориалов будет включаться и выключаться одновременно с уличным освещением каждый вечер до 11 мая в память о героях и как элемент праздничной атмосферы для жителей и гостей краевой столицы.

Андрей Николаев