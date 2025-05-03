В Краснодаре включили художественную подсветку на военных памятниках

В честь 80-летия Великой Победы на пяти мемориальных комплексах Краснодара включили художественную подсветку. Об этом в своем Telegam-канале сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Наумова Фото: Telegram-канал Евгения Наумова

«Подсветка памятников будет включаться и выключаться одновременно с уличным освещением. Каждый вечер до 11 мая. Это дань памяти нашим героям и элемент праздничной атмосферы для жителей и гостей города»,— написал господин Наумов.

Художественная подсветка появилась на мемориале «Вечный огонь» на улице Северная, 275, памятнике «Ими гордится Кубань», на улице Красная, 35, обелиске Воинам — освободителям города Краснодара на улице Ставропольская, 340, памятнике воинам, принимавшим участие в освобождении города от немецко-фашистских захватчиков, на улице Постовая, 32 и памятнике студентам, преподавателям и сотрудникам КубГТУ, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, на улице Красная, 135.

9 мая в Краснодаре развернут Георгиевскую ленту длиной 1,4 тыс. м, в память о количестве дней Великой Отечественной войны. Патриотическая акция начнется в 9:45 на улице Мачуги.

Алена Воробьева