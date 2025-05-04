В Забайкальском крае тушат 24 пожара на 302,5 тыс. га леса

В лесах Забайкальского края проводятся работы по тушению 24 пожаров на площади 302,5 тыс. га. Остановлено распространение огня 14 пожаров на площади 254,1 тыс. га, сообщили в Авиалесоохране. Режим ЧС регионального уровня действует в лесах Забайкальского края с 7 апреля.

Сейчас отмечаются три наиболее интенсивно-действующих пожара. Они находятся в Тунгокоченском, Карымском и Хилокском районах. Пожары тушат совместные группировки Авиалесоохраны и Забайкаллесхоза. Для прокладки минерализованных полос привлечены бульдозеры и тракторы с плугами.

Работают более 1,3 тыс. парашютистов, десантников Авиалесоохраны и работников Забайкаллесхоза. Привлечено почти 150 единиц наземной техники. За сутки для переброски сил и средств на тушение пожаров и мониторинга лесопожарной обстановки Авиалесоохрана привлекла группировку из 11 самолетов и вертолетов. В том числе задействована собственная авиация Федеральной авиалесоохраны.

Первый лесной пожар текущего года возник в Забайкальском крае 23 марта. С тех пор на территории региона ликвидирован 351 лесной пожар. Основными причинами пожаров стали палы сухой травы на полях, в населенных пунктах и на других природных территориях, а также незатушенные костры.

Подробнее — в материале «Ъ» «Горит один за всех».

Екатерина Отрашкевич