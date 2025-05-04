В Британии арестованы семь иранцев за подготовку теракта

Британская полиция в ходе двух отдельных операций по борьбе с терроризмом задержала в разных районах Англии и арестовала восьмерых человек. Как сообщили в Скотленд-Ярде, семеро из арестованных — граждане Ирана, которых подозревают в подготовке теракта на «конкретном объекте». Адрес объекта, а также личности арестованных не раскрываются в интересах следствия.

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В полиции уточнили, что несколько человек были задержаны в Лондоне и пригородах столицы, несколько — в Манчестере и его пригородах, один — в городе Суиндон. Обыски по нескольким адресам в рамках расследования еще продолжаются. По словам главы отдела Скотленд-Ярда по борьбе с терроризмом Доминика Мерфи, расследование пока на начальном этапе и полиция пытается установить, сохраняется ли угроза для граждан после задержаний подозреваемых.

Как сообщал в прошлом году глава спецслужбы MI5 Кен Маккаллум, с 2022 года по октябрь 2024 года агенты ведомства и британская полиция предотвратили 20 «потенциально смертельных» нападений, готовившихся при поддержке Ирана, и в большинстве случаев их объектами должны были стать находящиеся в Великобритании иранцы.

Алена Миклашевская