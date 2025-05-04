Движение по участку дороги Ишим — деревня Синицына закрыли из-за паводка

В Тюменской области движение по участку дороги Ишим — деревня Синицына перекрыли из-за паводка. Как сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале, за прошедшие сутки уровень воды в реке Ишим вырос на 50 см и составил 922 см.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В Казанском районе уже несколько суток отмечаем устойчивое снижение уровня воды. А пик паводка в Ишиме ожидаем в ближайшие дни», — отметил Александр Моор.

Он подчеркнул, что во всех населенных пунктах, подверженных паводку, есть необходимый запас продуктов длительного срока хранения, в частности соль, сахар, мука, крупы, запасы бутилированной питьевой воды.

Напомним, напряженная ситуация с половодьем наблюдается и в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра). В частности, с 6 мая в Нижневартовске введут режим повышенной готовности из-за паводка: за прошедшие сутки уровень воды в реке Оби прибавился на 19 см и достиг 862 см.

Мария Шараева