В Краснодар доставят «Огонь памяти» с Вечного огня в Москве

В столице Кубани на главной городской площади 6 мая состоится международная патриотическая акция. В Краснодар доставят «Огонь памяти», зажженный от Вечного огня в Александровском саду Москвы, сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как отметил руководитель краевого отделения Народного фронта Федор Геращенко, акция «Огонь памяти» является символом благодарности героям Великой Отечественной войны. Всем, кто сражался за свободу и независимость Родины, и тем, кто продолжает бороться с нацизмом сегодня.

Огонь доставят в краевую столицу в рамках автопробега. На Главной городской площади пройдет церемония передачи Огня памяти. В завершении акции огни передадут 44 муниципалитета Кубани.

Андрей Николаев