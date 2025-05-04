В Марий Эл мужчина пострадал при пожаре в бане
В деревне Люперсола в Марий Эл произошел пожар в бане на территории частного домовладения. 57-летний хозяин бани с ожогами доставлен в специализированное медицинское учреждение. Информация об этом опубликована в Telegram-канале прокуратуры республики.
В деревне Люперсола в Марий Эл мужчина пострадал при пожаре в бане
Фото: Прокуратура Республики Марий Эл
Причина возгорания устанавливается. На месте работают специалисты. Прокуратура Советского района взяла на контроль расследование обстоятельств случившегося.