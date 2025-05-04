В Подмосковье восстановили электроснабжение основной части потребителей

Энергетики восстановили в Подмосковье электроснабжение основной части потребителей, обесточенных после циклона, который обрушился на регион в ночь на пятницу. Об этом сообщает ПАО «Россети Московский регион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Россети Московский регион Фото: Россети Московский регион

«Энергетики группы "Россети" работают в круглосуточном режиме и восстановили электроснабжение основной части потребителей после циклона в Подмосковье»,— сказано в сообщении «Россетей» в Telegram-канале.

2 апреля аномальный для мая циклон с мокрым снегом и сильным ветром вызвал в Московской области серьезные перебои с электроснабжением. В итоге без света остались 26 тыс. жителей региона. Для устранения сбоев задействовали 146 бригад областного филиала «Россетей», 399 специалистов и 158 единиц спецтехники.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Майский снегопад устроил "праздник"».

Екатерина Отрашкевич