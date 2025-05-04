Пострадавшие на стройке в Геленджике рабочие оказались гражданами Киргизии
В Геленджике пострадавшие при обвале грунта на стройке рабочие оказались гражданами Киргизии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Кыргызстана.
Фото: пресс-служба администрации Геленджика
Напомним, утром 3 мая при выполнении строительных работ на объекте по улице Портовой в Геленджике сошел грунт из скальной породы. В результате происшествия пострадали четыре человека. Один рабочий с травмами был доставлен в больницу, еще трое находятся под завалами. Все они являются гражданами Киргизии, говорится в сообщении.
Следственный отдел по Геленджику СК России по региону возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (статья 216 Уголовного Кодекса РФ).