Пострадавшие на стройке в Геленджике рабочие оказались гражданами Киргизии

В Геленджике пострадавшие при обвале грунта на стройке рабочие оказались гражданами Киргизии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Кыргызстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Напомним, утром 3 мая при выполнении строительных работ на объекте по улице Портовой в Геленджике сошел грунт из скальной породы. В результате происшествия пострадали четыре человека. Один рабочий с травмами был доставлен в больницу, еще трое находятся под завалами. Все они являются гражданами Киргизии, говорится в сообщении.

Следственный отдел по Геленджику СК России по региону возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (статья 216 Уголовного Кодекса РФ).

Андрей Николаев