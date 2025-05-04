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Пострадавшие на стройке в Геленджике рабочие оказались гражданами Киргизии

В Геленджике пострадавшие при обвале грунта на стройке рабочие оказались гражданами Киргизии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Кыргызстана.

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Напомним, утром 3 мая при выполнении строительных работ на объекте по улице Портовой в Геленджике сошел грунт из скальной породы. В результате происшествия пострадали четыре человека. Один рабочий с травмами был доставлен в больницу, еще трое находятся под завалами. Все они являются гражданами Киргизии, говорится в сообщении.

Следственный отдел по Геленджику СК России по региону возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (статья 216 Уголовного Кодекса РФ).

Андрей Николаев

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