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Ночной пожар в квартире на Композиторов привел к госпитализации петербуржца

Мужчина пострадал в ночном пожаре на улице Композиторов в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщили в ГУ МЧС по городу.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сигнал о возгорании поступил в дежурную часть в 01:55, огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире по адресу: улица Композиторов, 11к1. На место были направлены три машины МЧС и 15 спасателей.

В 02:21 пожар был ликвидирован. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что два человека пострадали в результате квартирного пожара на Долгоозерной улице.

Дарья Астанина

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