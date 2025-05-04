Кремль: Си Цзиньпин посетит Россию с официальным визитом по приглашению Путина

По приглашению Владимира Путина председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетит Россию с официальным визитом. С 7 по 10 мая лидер КНР примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель КНР Си Цзиньпина в аэропорту Внуково, 20 марта 2023 года

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Председатель КНР Си Цзиньпина в аэропорту Внуково, 20 марта 2023 года

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Президент России и председатель КНР проведут переговоры о дальнейшем развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. А также подпишут двусторонние межправительственные и межведомственные документы»,— говорится в сообщении Кремля.

Также планируется обсуждение актуальных проблем международных и региональных отношений.

9 мая в Москве ожидается присутствие свыше 20 руководителей иностранных государств. Парад Победы посетят председатель КНР Си Цзиньпин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, премьер Армении Никол Пашинян, генсек Компартии Вьетнама То Лам, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и др.

Екатерина Отрашкевич