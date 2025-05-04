В СКР возбудили уголовное дело после ДТП с экскурсионным автобусом в Прикамье

Следственный комитет России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». В результате аварии туристического автобуса на автодороге Кострома–Шарья–Киров–Пермь 12 пассажиров обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Утром 4 мая на 141 км в районе деревни Шахарово водитель автобуса Yutong съехал в кювет и опрокинулся. В салоне находились около 30 человек, в том числе несовершеннолетние.

Причины съезда автобуса в кювет пока не установлены. На месте аварии работают сотрудники полиции. Следователи проводят осмотр места происшествия и допрашивают свидетелей и потерпевших. Прокуратура Суксунского района организовала проверку происшествия.