УдГУ будет участвовать в разработке двигателей БПЛА в новом центре беспилотников

Удмуртский государственный университет (УдГУ) заключил соглашение с АО «Управляющая компания "Промпарк"», по которому станет резидентом удмуртского производственного центра БПЛА, сообщает пресс-служба вуза. Учебное заведение займется реализацией проекта по разработке и 3D-печати элементов прямоточных воздушно-реактивных двигателей из перспективных сплавов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УдГУ Фото: пресс-служба УдГУ

Напомним, УК «Промпарк» будет управлять малым научным центром БПЛА в регионе, на возведение которого республика получит более 850 млн руб. В ноябре 2024-го было подписано распоряжение о создании соответствующего объекта. Позже стало известно, что центр был аккредитован под названием «Инмар». Его площадь составит 2,5 тыс. кв. м. В состав НПЦ войдут 15 резидентов, включая ИжГТУ, УдГУ и крупные производства. Центр планируется возвести до конца 2025-го.

Подробнее о том, как производители БПЛА открывают научные центры в вузах региона, читайте в материале «Без БАС не обойтись».