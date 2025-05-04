В Румынии начались президентские выборы

Во всех населенных пунктах Румынии в 7:00 по местному времени (совпадает с мск) открылись избирательные участки. Для граждан, проживающих за рубежом, голосование началось в пятницу, 2 мая, и будет продолжаться три дня. На выборы зарегистрировано почти 18 млн избирателей, будет открыто 19 тыс. избирательных участков, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vadim Ghirda / AP Фото: Vadim Ghirda / AP

На пост президента Румынии баллотируются 11 кандидатов. Для победы в первом туре одному из них необходимо набрать не менее 50% голосов избирателей. Если этого не произойдет, 18 мая в Румынии состоится второй тур голосования. Избирательные участки закроются в 21:00.

В декабре Конституционный суд аннулировал итоги выборов, в которых победил кандидат Кэлин Джорджеску, который придерживается правых взглядов и считается на Западе пророссийским политиком. Первый тур был организован повторно. Сейчас главные шансы на победу на выборах президента Румынии вновь у крайне правого политика — лидера «Альянса за объединение румын» (AUR) Джордже Симиона.

Подробнее — в материале «Ъ» «От перемены мест кандидатов итог не меняется».