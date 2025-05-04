В Дагестане арестовали бизнесмена после гибели туристки на реке Сулак

Суд в Махачкале арестовал собственника крестьянско-фермерского хозяйства «Сулак». Он организовал прогулку на катере по Сулакскому каньону в Дагестане, которая окончилась гибелью туристки. Предприниматель отправлен в СИЗО на 1 месяц, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

В отношении бизнесмена возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Предприниматель, по версии следствия, посадил за штурвал человека, у которого не было ни прав судоводителя маломерного судна, ни соответствующих навыков.

«В результате днем 28 апреля 2025 года судоводитель, незаконно управляя маломерным судном с пассажирами на борту в русле реки Сулак вблизи села Зубугли Казбековского района Республики Дагестан, нарушив скоростной режим и опасно маневрируя, допустил столкновение маломерного судна со скалистым берегом»,— пишет СКР.

19-летний водитель катера также был арестован. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Погибла жительница Рыбинска Ярославской области 1992 года рождения, сообщали в МЧС. Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал, что семье погибшей будет оказана помощь.