При столкновении катера со скалой в Дагестане погибла туристка из Рыбинска
В Дагестане 28 апреля катер столкнулся со скалой в Сулакском каньоне, пострадали три человека, одна девушка погибла, сообщает ГУ МЧС по Республике Дагестан. Как сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения Дагестана, погибла жительница Рыбинска Ярославской области.
Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ
«По предварительным данным, во время экскурсии в акватории реки Сулак Сулакского каньона маломерное судно с туристами на борту при маневре опрокинулось. Все пассажиры, находившиеся на борту, оказались в воде»,— сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
В МЧС сообщили, что всего на судне находились восемь человек. Пострадавших увезли в больницу.