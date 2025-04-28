При столкновении катера со скалой в Дагестане погибла туристка из Рыбинска

В Дагестане 28 апреля катер столкнулся со скалой в Сулакском каньоне, пострадали три человека, одна девушка погибла, сообщает ГУ МЧС по Республике Дагестан. Как сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения Дагестана, погибла жительница Рыбинска Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

«По предварительным данным, во время экскурсии в акватории реки Сулак Сулакского каньона маломерное судно с туристами на борту при маневре опрокинулось. Все пассажиры, находившиеся на борту, оказались в воде»,— сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В МЧС сообщили, что всего на судне находились восемь человек. Пострадавших увезли в больницу.