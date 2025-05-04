Соболенко стала победительницей WTA 1000 в Испании

Белорусская спортсменка Арина Соболенко (1-я ракетка мира) обыграла в финальном матче WTA 1000 американку Кори Гауфф (4-я ракетка). Соболенко выиграла свой 20-й турнир WTA в карьере.

Игра прошла со счетом 6:3, 7:6 (7:3). Спортсменки исполнили по две подачи навылет. Соболенко совершила 2 двойные ошибки, ее соперница — семь. Белорусская теннисистка реализовала четыре брейк-пойнта из тринадцати, Гауфф — два брейк-пойнта из трех. Игра продолжалась 1 час 39 минут.

Арине Соболенко 26 лет. Это ее третья победа турнира в Мадриде. Соболенко сравняла счет личных встреч с Гауфф — счет стал 5:5.