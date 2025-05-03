От попадания боеприпаса в дом пострадала белгородская семья

В селе Архангельское Шебекинского округа Белгородской области во двор частного дома попал боеприпас, в результате чего были ранены три человека. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавшие получили баротравмы и контузии и обратились за помощью в Шебекинскую центральную районную больницу. Медики оказали первую помощь и госпитализировали двух человек. Пожилую женщину доставили в городскую больницу №2 Белгорода, а ее 16-летнего внука — в детскую областную клиническую больницу. Отец мальчика отказался от госпитализации.

Вечером 3 мая в белгородском селе Стригуны в результате атак дронами была ранена женщина в автомобиле. Ее госпитализировали с баротравмой.