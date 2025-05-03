В Белгородской области от удара дрона по автомобилю ранен мирный житель

В селе Стригуны Борисовского района дроны атаковали два легковых автомобиля. Раненая в результате женщина обратилась в Борисовскую центральную районную больницу, где ей диагностировали баротравму. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Для дальнейшего лечения пострадашую перевели в городскую больницу №2 Белгорода. Повреждены два автомобиля: у одного выбиты стекла и пробито колесо, у второго посечен кузов.

Удары зафиксированы еще в четырех муниципалитетах. В Шебекинском округе село Новая Таволжанка подверглось обстрелу. Повреждены три легковых автомобиля. В селе Муром два беспилотника нанесли удары: в одном частном доме выбиты окна, повреждены кровля и фасад, а в другом — крыша.

В селе Ясные Зори Белгородского района дрон сдетонировал возле частного домовладения, выбив окна в трех соседних домах.

В Валуйском округе по поселку Уразово нанесены удары трех БПЛА. Различные повреждения получили пять частных домовладений. В селе Двулучное от детонации дрона выбиты окна в частном доме.

Село Мокрая Орловка Грайворонского округа подверглось обстрелу: в социальном объекте повреждены остекление и крыша.

Анна Швечикова