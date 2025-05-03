Донская прокуратура организовала проверку по факту гибели трех рабочих в ДТП

Прокуратура Ростовской области организовала проверку после того, как днем 3 мая в дорожной аварии на трассе М-4 «Дон» в Каменском районе погибли трое рабочих. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», страшное ДТП произошло сегодня в 14:20 на участке 918 км + 500 м федеральной дороги. По данным областной Госавтоинспекции, водитель 1971 года рождения управлял «КамАЗом» и потерял над ним контроль. В результате, грузовик стал двигаться по обочине и наехал на легковой прицеп, «ГАЗель» и рабочих. В итоге, трое из них погибли: две женщины (1976 и 1991 годов рождения) и мужчина (1977 года рождения). Водитель «ГАЗели» получил травмы и был госпитализирован.

На место происшествия выезжали работники Каменской городской прокуратуры.

«Организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении облпрокуратуры.

Владимир Андреев