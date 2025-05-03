В Новороссийске в результате массированной атаки БПЛА пострадали 95 квартир

Количество квартир, пострадавших в результате массированной атаки украинских беспилотников в ночь на 3 мая в Новороссийске, составило 95. Об этом сообщил краевой оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Обследование территорий и поквартирный обход жилых помещений в Новороссийске начали с самого утра сразу после снятия сигнала об опасности. Повреждены 95 квартире в Восточном, Центральном и Южном районах. Электричество и интернет оперативно восстановлены.

«В настоящий момент необходимости в открытии пунктов временного размещения нет. Ситуацию держу на личном контроле, вся необходимая поддержка и помощь обязательно будет оказана»,— сообщил в своем Telegram-канале мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

По его словам, после того, как будут составлены акты обследования помещений, жильцы пострадавших от атаки БПЛА квартир смогут получить как первоначальные выплаты, так и средства на восстановление утраченного имущества.

В результате ночной атаки украинских беспилотников в Новороссийске пострадали три многоквартирных дома. Четыре человека, включая двоих детей, получили ранения, им оказывают медицинскую помощь.

Алена Воробьева