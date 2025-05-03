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В Новороссийске в результате атаки БПЛА повреждены три многоквартирных дома

В Новороссийске в результате ночной атаки украинских беспилотников пострадали три многоквартирных дома, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. Четыре человека, включая двоих детей, получили ранения, им оказывают медицинскую помощь.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На зерновом терминале Новороссийска обломки дронов повредили три резервуара, предварительно, пострадавших нет. Пожарные продолжают тушить возгорание.

Фрагменты беспилотников также упали в станице Тамань Темрюкского района и в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой, где повреждены частные дома, но среди местных жителей пострадавших нет.

Лия Пацан

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