42% казанцев выступают против принудительных субботников на работе

Против принудительных субботников на работе выступают 42% казанцев, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного SuperJob.

Согласно результатам опроса лишь 26% респондентов считают запрет принудительных субботников нецелесообразным. Мужчины же чаще выражают несогласие с принудительными субботниками, тогда как женщины демонстрируют большую лояльность. Против принудительных мероприятий чаще выступают работники с доходом до 50 тыс. руб. — 53% из них поддерживают запрет.

Сторонники запрета считают субботники «пережитком прошлого» и настаивают на оплате труда или предоставлении отгулов. Они предлагают нанимать дворников вместо квалифицированных специалистов и рабочих. Противники запрета видят в коллективных мероприятиях пользу, но подчеркивают, что участие должно быть добровольным и проходить в рабочее время.

Влас Северин