11 татарстанских туроператоров смогут организовывать безвизовые турпоездки в Китай

Минэкономразвития России утвердило список туроператоров, имеющих право организовывать безвизовые групповые туры в Китай на 2025–2026 годы. В обновленный перечень вошли 514 российских компаний, включая 11 организаций из Татарстана.

Среди татарстанских компаний, получивших лицензию: «Вин-Вин Тур», «Лидер Казань», Национальный музей Татарстана, «Фэнси Трэвел», «Пегас Казань», «Персона Грата», Туристско-информационный центр, «Буревестник», «Скайлэнд Трэвел», «Бюро путешествий Казань-Тур» и «ИнтелТур Казань».

Координацией процесса занимается Госкомитет Республики Татарстан по туризму.

Влас Северин