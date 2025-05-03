Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Finnair отменила около сотни рейсов из-за приближающейся забастовки в Хельсинки

Авиакомпания Finnair отменила около сотни рейсов из-за забастовки Финского авиационного союза, которая пройдет 5 мая, сообщает пресс-служба перевозчика.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам представителей компании, в этот день ожидают серьезные перебои в выполнении рейсов. Забастовка в Хельсинки продлится четыре часа и будет проходить в разные смены.

В Finnair подчеркнули, что уведомили 7,5 тыс. клиентов об альтернативных маршрутах. Их можно увидеть в службе управления бронированием на веб-сайте или в мобильном приложении перевозчика.

Забастовка, ко всему прочему, может привести к сбоям в обработке багажа. Поэтому пассажирам рекомендуют приезжать в воздушную гавань вовремя и упаковать предметы первой необходимости, такие как лекарства, в ручную кладь.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что правительство Финляндии решило не открывать границу с Россией до дальнейшего уведомления и централизовать прием заявлений на убежище.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все