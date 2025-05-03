СКР начал проверку после нападения подростков на сверстника в Сочи

Следственный комитет России по Краснодарскому краю организовал проверку сведений о конфликте между подростками в Сочи. По информации, распространенной в социальных сетях и СМИ, несовершеннолетние избили школьника, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства инцидента. Руководитель Следственного комитета по Краснодарскому краю Андрей Маслов взял ход проверки под личный контроль.

Ранее полиция установила личности шести участников драки. Все они — ученики местной школы, от 12 до 15 лет. С родителями их вызвали в полицейский участок.

Алина Зорина