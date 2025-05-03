Полиция Сочи проводит проверку из-за избиения подростка в школе
В Сочи полиция проводит проверку из-за избиения ученика одной из школ Хостинского района. Об этом сообщает пресс-служба УВД по городу.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Полиция установила личности шести участников драки. Все они — ученики местной школы, от 12 до 15 лет. С родителями их вызвали в полицейский участок.
Расследование продолжается. Назначено проведение судмедэкспертизы. Сотрудники полиции устанавливают личности других участников конфликта. По итогам дадут правовую оценку действиям подростков.