В Самарской, Оренбургской и Ульяновской областях ожидаются заморозки

В субботу, 3 мая, ГУ МЧС по Самарской области объявило, что в регионе объявлен оранжевый уровень опасности, сообщив, что в ночью и утром 4 мая в Самарской области «местами ожидаются заморозки» до минус двух градусов по шкале Цельсия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

ГУ МЧС рекомендовало гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее. Ведомство также отметило, что заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, поэтому рекомендуется защитить их укрытием из полимерной пленки, нетканого материала или соломы.

О предстоящих заморозках сообщило также и ГУ МЧС по Оренбургской области, объявив «штормовое предупреждение» и отметив, что в ночные и утренние часы 4 и 5 мая местами в северных районах области «сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы» интенсивностью до минус двух градусов.

В Ульяновской области оранжевый уровень опасности был объявлен еще накануне, сообщалось, что ночью и утром 3 и 4 мая «местами» на территории региона ожидаются «заморозки в воздухе» до минус одного градуса Цельсия.

В то же время ГУ МЧС по Самарской области объявило и желтый уровень опасности по ветру, сообщив, что «днем 4 мая местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра» с порывами до 18 метров в секунду.

Андрей Васильев