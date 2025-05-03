Астраханка получила выплату на открытие салона маникюра и попала под статью

Следственный отдел по Советскому району Астрахани возбудил уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, фигурантка обратилась в центр социальной поддержки населения Советского района за выплатой на поддержку малого предпринимательства. При этом она передала документы с ложными данными о том, что собирается открыть салон маникюра и педикюра.

Фигурантке выплатили 350 тыс. руб., которыми она распорядилась по своему усмотрению. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов