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«Локомотив» в третий раз обыграл «Салават Юлаев» в 1/2 финала play-off КХЛ

Ярославский «Локомотив» на выезде переиграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 3:0 в четвертом матче 1/2 финала play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Счет в серии до четырех побед — 3:1 в пользу ярославцев.

Фото: Юрий Кузьмин / КХЛ

Фото: Юрий Кузьмин / КХЛ

Авторами заброшенных шайб стали Даниил Тесанов (15-я минута), Илья Николаев (20) и Егор Сурин (23). Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев отразил 27 бросков и в седьмой раз в карьере отыграл «на ноль» в матчах play-off КХЛ.

Пятый матч серии пройдет 5 мая в Ярославле.

Таисия Орлова

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