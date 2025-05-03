Двух пострадавших от БПЛА в Новороссийске транспортируют в краевую больницу Кубани

З мая двух ростовчан – отца и младшего ребенка, пострадавших в результате атаки беспилотников в Новороссийске, врачи транспортируют в Краснодарскую краевую больницу. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Дона. В сообщении говорится, что накануне семья из Ростова-на-Дону приехала к родственникам в приморский город на майские праздники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Как только позволит их состояние, перевезем их в Ростов. Поручил руководителям наших профильных ведомств быть на контакте с краснодарскими коллегами. Обязательно окажем семье и материальную помощь», – цитирует пресс-служба главу Ростовской области.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», 3 мая семья из Ростова-на-Дону была доставлена в реанимационное отделение больницы Новороссийска после утренней атаки на город украинского дрона.

Ефим Мартов