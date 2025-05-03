Семья из Ростова оказалась в реанимации после атаки БПЛА в Новороссийске

3 мая семья из Ростова-на-Дону попала в реанимацию после атаки украинского дрона, которая была рано утром в Новороссийске. Об этом сообщает портал 93.RU. Издание уточняет, что пострадавших ростовчан госпитализировали в местную горбольницу № 1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«По данным главы Новороссийска Андрея Кравченко, женщина находится в тяжелом состоянии, мужчина и двое детей получили травмы средней тяжести», — говорится в сообщении.

Как пишет интернет-издание, воздушная атака на приморский город была предпринята 3 мая в 5:40. Повреждения есть в Восточном районе города, недалеко от цементного завода «Пролетарий». Там из-за обломков беспилотника начался пожар в частном доме. Пострадавшему осколками посекло руки. По оперативной информации, травмы незначительные.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», в ночь со 2 на 3 мая украинские беспилотники атаковали Черноморское побережье Краснодарского края. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Новороссийске.

Владимир Андреев