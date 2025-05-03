СКР возбудит дело после осквернения мемориала советским воинам в Болгарии

В болгарской Варне осквернили мемориальный комплекс, посвященный подвигу советских моряков-подводников экипажа подводной лодки «Щ-211» Черноморского флота. Вандалы разбили мраморную плиту с надписью на памятнике и облили монумент краской, сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава СКР Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Глава СКР Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело по факту происшедшего. Также ведомство будет вместе с Министерством иностранных дел РФ устанавливать все обстоятельства акта вандализма.

Мемориальный комплекс был установлен в 1975 году и увековечивает память 42 советских моряков, погибших в феврале 1942 года при выполнении боевой задачи в Черном море.