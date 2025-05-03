В Совфеде осудили отказ Зеленского от трехдневного перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский превратился в международного шантажиста и террориста, считает глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин. Так он прокомментировал отказ Киева от перемирия в дни празднования 80-летия Победы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорий Карасин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Григорий Карасин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам российского сенатора, господин Зеленский «сам же этого не понимает или, понимая, борется за собственное выживание». «Типичный хулиганский поступок мелкого хулигана, который превратился в шантажиста и террориста»,— заявил «РИА Новости» господин Карасин.

Владимир Путин объявил, что российская армия прекратит боевые действия в дни 80-летия Победы: с 0:00 мск с 7 на 8 мая и до 0:00 мск с 10 на 11 мая. Владимир Зеленский отверг эту инициативу и вместо этого предложил перемирие сроком на 30 дней. По его мнению, только за такой срок «можно реально что-то согласовать».

О попытках урегулирования — в публикации «Ъ» «Ему твердят, и он твердеет».