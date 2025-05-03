ФАП на станции Сюрек оснастили оборудованием после вмешательства прокуратуры

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) на станции Сюрек в Сюмсинском районе оснастили оборудованием после вмешательства прокуратуры Удмуртии, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аналогичный ФАП из другого населенного пункта Удмуртии

Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии Аналогичный ФАП из другого населенного пункта Удмуртии

Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии

Сотрудники прокуратуры установили, что в ФАПе среди прочего отсутствовали средний электрический стерилизатор, кислородный ингалятор, портативный спирометр и набор для проведения коникотомии — рассечения связок в горле для доступа к трахее.

Кроме того, в структурном подразделении не велся журнал учета отходов класса «Б» и «В». В одном из помещений ФАПа обнаружили дыры в потолке. Также в пункте зафиксировали нарушения требований пожарной безопасности: огнетушитель эксплуатировался с истекшим сроком перезарядки.

После этого главному врачу Сюмсинской районной больницы внесли представление — нарушения были устранены.

Ранее реготделение Народного фронта (ОНФ) обнаружило строительные нарушения в ФАПе деревни Нижнее Кечево, сданном три года назад. Общественники указывают, что на объекте протекает крыша и разрушается потолочное перекрытие, подъезд к ФАПу недоступен для маломобильных жителей, около здания наклонился забор и провалилась брусчатка. Идут судебные разбирательства, ОНФ направил запрос в региональное министерство здравоохранения.