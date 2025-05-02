ОНФ: в ФАПе Нижнего Кечево протекает крыша и отклеились элементы для незрячих

Реготделение Народного фронта (ОНФ) направит запрос в удмуртский минздрав после фиксации строительных нарушений в фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) в деревне Нижнее Кечево, сданном три года назад, указано в посте общественной организации во «ВКонтакте».

«В ФАПе, обслуживающем более 300 человек, уже протекает крыша и разрушается потолочное перекрытие. Есть риск замыкания электропроводки. Также в здании уже давно отклеились элементы, направляющие незрячих»,— пишет ОНФ.

В общественной организации отмечают, что подъезд к ФАПу недоступен для маломобильных жителей. «У здания уже наклонился забор и провалилась брусчатка»,— указано в сообщении. ОНФ пишет, ссылаясь на местных жителей, что субподрядчики постоянно менялись, а строительство шло на «тяп-ляп».

ФАП в Нижнем Кечево сдали весной 2022 года. На возведение объекта направили 6 млн руб. Подрядчиком выступала строительная компания «Респект». По данным «СПАРК-Интерфакс», организация была зарегистрирована в Ижевске в 2009 году. Чистая прибыль «Респекта» увеличилась более чем в два раза в 2024 году и составила 8,1 млн руб. при выручке 102,9 млн руб. Директором компании является Владимир Кошкин.

В ОНФ добавили, что гарантия на ФАП действует до 2026 года. Идут судебные разбирательства. Общественная организация направит запрос в региональный минздрав. Всего ОНФ проверит свыше 130 пунктов, построенных на территории Удмуртии в 2020-2024 годах.